На шпиле МИДа сапсаны готовятся вывести птенцов

На шпиль МИДа на Смоленской площади в центре Москвы вернулось семейство соколов-сапсанов после реконструкции здания, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«По завершении ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц», - говорится в посте МИД.

Орнитологи из научно-методического центра «Биоразнообразие» ведут дистанционное наблюдение за птицами и предполагают, что у обитателей МИДовского шпиля ожидается пополнение семейства.

Напомним, о сапсанах, хищных пернатых из семейства соколиных, МИД впервые разместил фото в Instagram в 2016 г. После начала реконструкции ведомства птицы перемещались по другим московским зданиям, но ученые уверяли, что они вернутся на шпиль МИДа.