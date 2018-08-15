На шахте в Свердловской области произошло обрушение

Обрушение произошло на шахте «Северопесчанская» в городе Краснотурьинск в Свердловской области, сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

В шахте находится 131 человек. По информации собеседника агентства, два шахтера оказались под завалами, один из которых, по предварительным данным, погиб.

Работы на угольном предприятии проводит ОАО «Богословское рудоуправление».

ОАО «Богословское рудоуправление» — градообразующее предприятие города КраснотурьинскаСвердловской области, входящий в состав минерально-сырьевого комплекса ОАО «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). В настоящий момент действует только одна «Северопесчанская» шахта, а обогащенная руда с содержанием железа в сырой руде от 34,6 до 36,3%, а в концентрате — 52,3% отправляется на Надеждинский завод.