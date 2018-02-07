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На шахте в Кемеровской области произошло обрушение

7 Февраля 2018 в 22:17
На шахте в Кемеровской области произошло обрушение

На шахте «Осинниковская» произошло обрушение породы, сообщили РИА «Новости» в Главном управлении МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован.

Под землей находились 125 человек. Восемь из них были на аварийном участке, они вышли на поверхность.

«Осинниковская» - cтарейшая из шахт Южкузбассугля. Предприятие было создано в 1932 году. Шахта находится на Осинниковском каменноугольном месторождении и добывает уголь марок Ж и КЖ. Сегодня на угольном предприятии реализуется инвестиционный проект по вскрытию и подготовке запасов блока 4 пласта Е5.

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