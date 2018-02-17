На съезде обманутых дольщиков КПРФ проводилась агитация за Грудинина

Организованный КПРФ съезд обманутых дольщиков в Москве закончился скандалом. Пришедшие на мероприятие люди стали покидать его еще до окончания, потому что вместо предложений по решению своих проблем услышали агитационные речи за кандидата от коммунистов Павла Грудинина.

Как сообщает РИА Новости, в Доме Кино, где проходил съезд, был показан часовой фильм о совхозе им. Ленина, которым руководит Грудинин, потом собравшихся начали агитировать голосовать за него на президентских выборах 2018 года. Кроме того, заявленные в программе чиновники на встречу так и не приехали.

Ранее сообщалось о задержании обманутых пайщиков совхоза им. Ленина, которые проводили пикет у Дома Кино, пишет Газета.ру.