На севере Москвы ищут поставщика материалов для благоустройства

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Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов» О том, что продает и закупает Москва.



Предложения для поставщиков Москвы:



«Жилищник района Аэропорт» закупает моющее средство. Начальная цена контракта – 606 тыс. рублей. Подача заявок проводится до 5 февраля.

Документация







«Жилищник района Левобережный» ищет поставщика лакокрасочных и расходных материалов для благоустройства района. Начальная стоимость контракта – 2,6 млн рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.

Документация

Поставщиков перчаток для нужд «Стоматологической поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» приглашает принять участие в аукционе портал поставщиков Москвы. Начальная цена контракта – 601 тыс. рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.