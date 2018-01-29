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На севере Москвы ищут поставщика материалов для благоустройства

29 Января 2018 в 12:57
На севере Москвы ищут поставщика материалов для благоустройства
Фото: magiquiz.com

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов»

О том, что продает и закупает Москва. 


Предложения для поставщиков Москвы:

«Жилищник района Аэропорт» закупает моющее средство. Начальная цена контракта – 606 тыс. рублей. Подача заявок проводится до 5 февраля.

Документация


«Жилищник района Левобережный» ищет поставщика лакокрасочных и расходных материалов для благоустройства района. Начальная стоимость контракта – 2,6 млн рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.

Документация

 

Поставщиков перчаток для нужд «Стоматологической поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» приглашает принять участие в аукционе портал поставщиков Москвы. Начальная цена контракта – 601 тыс. рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.

Документация

 

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.

 

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