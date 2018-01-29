На севере Москвы ищут поставщика материалов для благоустройства

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов»
О том, что продает и закупает Москва.
Предложения для поставщиков Москвы:
«Жилищник района Аэропорт» закупает моющее средство. Начальная цена контракта – 606 тыс. рублей. Подача заявок проводится до 5 февраля.
«Жилищник района Левобережный» ищет поставщика лакокрасочных и расходных материалов для благоустройства района. Начальная стоимость контракта – 2,6 млн рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.
Поставщиков перчаток для нужд «Стоматологической поликлиники № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» приглашает принять участие в аукционе портал поставщиков Москвы. Начальная цена контракта – 601 тыс. рублей. Заявки принимаются до 5 февраля.
Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.