На Сахалине танкер-газовоз протаранил причал

Танкер-газовоз Grand Elena врезался в причал в сахалинском порту Пригородное. Об этом сообщили ТАСС в компании «Сахалин энерджи», которая является оператором проекта «Сахалин-2». В компании уточнили, что причины происшествия выясняются.

Как пишут «Известия», судно должно было отгрузить сжиженный природный газ (СПГ) в порту, но врезалось в причал и получило пробоину. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее на Сахалине уволилась учительница, которая публично унизила ученицу из-за ее внешнего вида, после того, как 11 ноября в сети появился видеоролик, на котором учительница отчитывает девочку перед всем классом. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург ранее в эфире НСН объяснил срывы учителей высокой нагрузкой.