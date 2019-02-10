На Сахалине сгорел торговый центр «Океан»

Пожарные не смогли спасти торговый центр «Океан» на севере Сахалина. Здание выгорело дотла. Об этом РИА Новости сообщил глава Охинского района Сергей Гусев в воскресенье.

«Одноэтажное здание торгового центра «Океан» в райцентре, в котором в воскресенье утром возник пожар, выгорело дотла. Пожарные так и не смогли отстоять здание», - рассказал Гусев.

О возгорании стало известно в 11.44 (03.44 мск). Звонок поступил диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении торгового центра «Океан» общей площадью 1000 квадратных метров на улице Ленина в городе Оха были задействованы 15 человек и 5 единиц техники Охинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные прибыли через пять минут после звонка. К тому времени более 20 посетителей «Океана» покинули здание самостоятельно.

При пожаре пострадавших нет.

Власти Охинского района 11 февраля проведут совещание с арендаторами торговых площадей в «Океане», чтобы оценить предварительный ущерб.

«13 февраля мы собираем совещание с участием прокуратуры, на котором будем разбираться с причиной происшествия и понесенным ущербом», - сообщил глава района Сергей Гусев.

Охрана места пожара организована. Власти района планируют обратиться к руководству Сахалинской области, чтобы построить новый ТЦ.

Массовые проверки торгово-развлекательных центров по всей стране начались после пожара ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. На пресс-конференции НСН житель Кемерова, потерявший семью при пожаре Игорь Востриков рассказал, что в «Зимней вишне» план эвакуации не соответствовал планировке ТЦ.

