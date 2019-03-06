На Сахалине найдут зампредов правительства по конкурсу

Правительство Сахалинской области объявило конкурс на замещение двух постов заместителей председателя. Конкурс «Команда Сахалинской области» стартовал в середине февраля 2019 года. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что управленцев будут подбирать по принципу федерального конкурса «Лидеры России».

Победители конкурса также смогут претендовать на должности четырех министров регионального правительства и двух их заместителей, четырех руководителей агентств и пяти заместителей глав администраций муниципальных образований.

В целом по итогам конкурса планируется трудоустроить 20 человек, остальные финалисты войдет в кадровый резерв.