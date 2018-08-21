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На российский рынок вместо башкирской соды может хлынуть турецкая

21 Августа 2018 в 19:56
На российский рынок вместо башкирской соды может хлынуть турецкая

В случае, если «Башкирская содовая компания» (БСК) остановит производство, то ее место на российском рынке и в постсоветском пространстве займет Турция, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что у российской компании – крупнейшего производителя пищевой и кальцинированной соды – возникли проблемы в связи с недостатком сырья. Стало известно также о планах сокращения части производства и персонала БСК.

Между тем, в Турции открыты месторождения природной соды, себестоимость которой гораздо ниже башкирской, полученной методом химической переработки.

Специалисты заявляют, что единственный источник сырья для БСК - шихан Торатау. Однако он в настоящее время имеет природоохранный статус и его разработка запрещена.

Обеспокоенность ситуацией выразили в Союзе химиков России. Там сомневаются в качестве импортной соды, а также заявили об угрозе национальной безопасности после закрытия БСК.

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