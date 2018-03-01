На российских предприятиях планируют ввести тест на алкоголь и наркотики

На российских предприятиях планируют ввести добровольный тест на наличие в организме алкоголя и наркотиков. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Как рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, первый подобный опыт уже есть, на Новолипецком металлургическом заводе.

Основная концепция в том, чтобы включит в коллективные договоры на предприятиях пункты по профилактике пьянства и алкоголизма. Есть одна важная особенность. Если человек, страдающий этими зависимостями излечится, то предприятия не будет иметь право такого работника уволить, пишут«Известия».