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На российских предприятиях планируют ввести тест на алкоголь и наркотики

1 Марта 2018 в 07:08
На российских предприятиях планируют ввести тест на алкоголь и наркотики

На российских предприятиях планируют ввести добровольный тест на наличие в организме алкоголя и наркотиков. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Как рассказал главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, первый подобный опыт уже есть, на Новолипецком металлургическом заводе. 

Основная концепция в том, чтобы включит в коллективные договоры на предприятиях пункты по профилактике пьянства и алкоголизма. Есть одна важная особенность. Если человек, страдающий этими зависимостями излечится, то предприятия не будет иметь право такого работника уволить, пишут«Известия».

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