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На Роспатриотцентр возложили функционал дирекции Года добровольца

21 Февраля 2018 в 19:20
На Роспатриотцентр возложили функционал дирекции Года добровольца

С таким предложением в среду на заседании оргкомитета по проведению Года добровольца в РФ выступило Федеральное агентство по делам молодежи.

По словам главы Росмолодежи Александра Бугаева, Роспатриотцентр на протяжении более 5 лет занимается развитием добровольчества и волонтерства, а также является основным исполнителем государственной программы патриотического воспитания граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны, сообщает Ura.ru

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