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На редакцию «Московского комсомольца» совершено нападение

5 Декабря 2018 в 12:22
На редакцию «Московского комсомольца» совершено нападение

В московскую редакцию «Московского комсомольца», расположенную на Улице 1905 года, ворвался мужчина. Как отмечает РЕН ТВ, напавший устроил скандал, а также адресовал угрозы начальнику службы безопасности.

Сотрудники редакции незамедлительно вызвали сотрудников полиции, которые обезвредили нападавшего. Источник отмечает, что оружии у мужчины при себе не было. Также стало известно, что он страдает психическим расстройством.

Как напоминает НСН, это далеко не первое нападение на редакции известных СМИ. Так, в октябре прошлого года Борис Гриц ворвался на радиостанцию «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Он был задержан, женщина госпитализирована и прооперирована, отмечают Дни.ру.

Позже Гриц был отправлен на принудительное лечение, подчёркивает RT.

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