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На расселение аварийного жилья Подмосковья выделено более 1 млрд рублей

27 Марта 2019 в 17:55
На расселение аварийного жилья Подмосковья выделено более 1 млрд рублей

На расселение аварийного жилья Подмосковья выделено более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает «Подмосковье Сегодня». Уточняется, что сумма была направлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сообщается, что в этом году планируется расселить более двухсот человек, а в следующем этот показатель должен достигнуть почти 1,5 тысячи граждан, который планируется повторить еще через год.

Ранее  НСН сообщало о том, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что на жилье для сирот потребуется 200 млрд рублей.

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