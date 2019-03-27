На расселение аварийного жилья Подмосковья выделено более 1 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает «Подмосковье Сегодня». Уточняется, что сумма была направлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сообщается, что в этом году планируется расселить более двухсот человек, а в следующем этот показатель должен достигнуть почти 1,5 тысячи граждан, который планируется повторить еще через год.

Ранее НСН сообщало о том, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что на жилье для сирот потребуется 200 млрд рублей.