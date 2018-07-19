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На пятницу в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности

19 Июля 2018 в 17:58
На пятницу в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе на пятницу. Гидрометцентр прогнозирует местами сильные кратковременные дожди и грозы, которые будут сопровождаться усилением ветра до 12-17 м/с, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Предстоящей ночью температура воздуха составит около 20 градусов, днем в Москве плюс 24-26 градусов, по области 23-28.

Дожди на этой неделе в столичный регион принес южный циклон и его атмосферные фронты. В выходные дожди также не исключены, вернется жара до 30 градусов. В начале новой недели дожди поутихнут, атмосферное давление будет расти.



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