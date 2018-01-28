Воскресенье
28 января
USD 55.83
EUR 69.61
Горячие новости

На прощание с Людмилой Сенчиной в Петербурге пришли сотни людей

28 Января 2018 в 12:15
На прощание с Людмилой Сенчиной в Петербурге пришли сотни людей

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой Людмилой Сенчиной. Гражданская панихида проходила в Театре музыкальной комедии.

Проститься с любимой актрисой и певицей пришли сотни человек, многим в зале не хватило места. Как сообщает «Росбалт», на церемонии присутствовали родственники и друзья артистки, в частности Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес семьи артистки направил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января в возрасте 67 лет. Похоронят артистку на Смоленском кладбище Северной столицы рядом с могилой ее близкого друга — певца Эдуарда Хиля, пишет «Росбалт».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.