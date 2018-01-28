На прощание с Людмилой Сенчиной в Петербурге пришли сотни людей

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с народной артисткой Людмилой Сенчиной. Гражданская панихида проходила в Театре музыкальной комедии.

Проститься с любимой актрисой и певицей пришли сотни человек, многим в зале не хватило места. Как сообщает «Росбалт», на церемонии присутствовали родственники и друзья артистки, в частности Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.

Телеграммы с соболезнованиями в адрес семьи артистки направил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января в возрасте 67 лет. Похоронят артистку на Смоленском кладбище Северной столицы рядом с могилой ее близкого друга — певца Эдуарда Хиля, пишет «Росбалт».