На предвыборном сайте Собчак рекламировали воду «Жирик»

Хакеры разместили на предвыборном сайте Ксении Собчак рекламу минеральной воды. Сейчас уже работа ресурса восстановлена. Пользователи соцсетей сообщали, что в течение нескольких часов при открытии сайта появлялась картинка с Владимиром Жириновским и рекламой выдуманной минеральной воды «Жирик». Текст рекламы был написан с орфографическими ошибками. Стажёр Мосгордумы облил водой Собчак, выходившую с мероприятия, посвященного дню рождения Михиала Горбачева. Позднее глава Мосгордумы Алексей Шапошников и мэр Москвы Сергей Собянин принесли Собчак извинения. На хулигана завели уголовное дело. До этого в ходе предвыборных теледебатов после оскорблений в своей адрес Собчак вылила стакан воды на своего соперника на выборах Жириновского.