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На пост премьера Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана

6 Февраля 2018 в 13:13
На пост премьера Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана
ФОТО: Артем Здунов/пресс-служба Министерства экономики республики Татарстан

Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить на пост председателя правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова. Об этом сообщает «Интерфакс»,  ссылаясь на источник в  региональном парламенте. Отмечается, что его кандидатура будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана в предстоящую среду, 7 февраля.

Напомним, накануне врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя, а также экс-министр образования республики были задержаны по делу о хищении в особо крупном размере. Они были доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Следствие просит суд об их аресте.

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