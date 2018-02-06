На пост премьера Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана

ФОТО: Артем Здунов/пресс-служба Министерства экономики республики Татарстан

Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить на пост председателя правительства республики министра экономики Татарстана Артема Здунова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в региональном парламенте. Отмечается, что его кандидатура будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана в предстоящую среду, 7 февраля.

Напомним, накануне врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя, а также экс-министр образования республики были задержаны по делу о хищении в особо крупном размере. Они были доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Следствие просит суд об их аресте.