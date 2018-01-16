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На пост главы женералитета Каталонии выдвинут Пучдемона

16 Января 2018 в 23:56
На пост главы женералитета Каталонии выдвинут Пучдемона

Крупнейшие парламентские группы, «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии», выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает РИА «Новости».

17 января состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря.

Карлес Пучдемон и ряд его соратников после политического кризиса, связанного с референдумом о независимости Каталонии, были вынуждены эмигрировать в Брюссель.

Испанские и каталонские юристы сейчас активно обсуждают имеет ли право Пучдемон в дистанционном режиме баллотироваться на высокий пост.

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