На пост главы женералитета Каталонии выдвинут Пучдемона

Крупнейшие парламентские группы, «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии», выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета, передает РИА «Новости».

17 января состоится первое заседание парламента, сформированного по итогам выборов 21 декабря.

Карлес Пучдемон и ряд его соратников после политического кризиса, связанного с референдумом о независимости Каталонии, были вынуждены эмигрировать в Брюссель.

Испанские и каталонские юристы сейчас активно обсуждают имеет ли право Пучдемон в дистанционном режиме баллотироваться на высокий пост.