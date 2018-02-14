Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

На пляжах Евпатории поставят биотуалеты

14 Февраля 2018 в 17:16
На пляжах Евпатории поставят биотуалеты

Пляжи Евпатории начали готовить к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Особое внимание будет уделено пляжам вдоль Симферопольского шоссе. До начала сезона планируется установить там современные биотуалеты.

В этом году все пляжи адаптируют  для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает КИА. Пологие тротуарные бордюры, широкий вход и специальные дорожки позволят заезжать туда на инвалидных колясках. На набережной Горького к началу курортного сезона откроется также пляж для детей.

Согласно проведенным опросам, больше половины туристов выбирают Евпаторию из-за удобных пляжей. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.