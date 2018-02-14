На пляжах Евпатории поставят биотуалеты

Пляжи Евпатории начали готовить к летнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Особое внимание будет уделено пляжам вдоль Симферопольского шоссе. До начала сезона планируется установить там современные биотуалеты.

В этом году все пляжи адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает КИА. Пологие тротуарные бордюры, широкий вход и специальные дорожки позволят заезжать туда на инвалидных колясках. На набережной Горького к началу курортного сезона откроется также пляж для детей.

Согласно проведенным опросам, больше половины туристов выбирают Евпаторию из-за удобных пляжей.