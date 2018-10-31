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На озере в Ленобласти перевернулась лодка

31 Октября 2018 в 01:00
На озере в Ленобласти перевернулась лодка

Лодка перевернулась на озере Самро в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Уже обнаружены тела двоих погибших, спасатели ищут третьего пострадавшего.

Личности находившихся в лодке, а также причины инциденты пока не установлены.

Ранее НСН сообщала, что в Астраханской области лодка с детьми перевернулась. Ею управлял местный житель, который, как выяснилось позже, находился под воздействием наркотиков. Шестеро детей спаслись, а трое утонули.Возбуждено уголовное дело. Мужчину, перевозившего детей на лодке в Астраханской области, арестовали на два месяца.

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