На озере в Ленобласти перевернулась лодка

Лодка перевернулась на озере Самро в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Уже обнаружены тела двоих погибших, спасатели ищут третьего пострадавшего.

Личности находившихся в лодке, а также причины инциденты пока не установлены.

Ранее НСН сообщала, что в Астраханской области лодка с детьми перевернулась. Ею управлял местный житель, который, как выяснилось позже, находился под воздействием наркотиков. Шестеро детей спаслись, а трое утонули.Возбуждено уголовное дело. Мужчину, перевозившего детей на лодке в Астраханской области, арестовали на два месяца.