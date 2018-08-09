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На «Оскаре» впервые за 17 лет появилась новая номинация

9 Августа 2018 в 10:52
На «Оскаре» впервые за 17 лет появилась новая номинация

Киноакадемики в США введут новую номинацию премии «Оскар». С 2019 года награду будут вручать и за «Лучший популярный фильм». Это первое учреждение новой категории с 2001 года, отмечает Ura.ru. Тогда появилась номинация «Лучший полнометражный анимационный фильм».

Академики анонсировали нововведение, однако, не сообщили пока ни о каких подробностях, отмечает телеканал «360».

Кроме того, церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2020 году сместится по времени. Ее проведение намечено на 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. Трансляция церемонии уменьшится до 3-х часов – из нее вырежут наименее популярные премии.

В настоящее время «Оскар» вручается по 24 основным номинациям. 

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