Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

На олимпиаду «Я – профессионал» заявились более 200 студентов

30 Октября 2018 в 18:13
На олимпиаду «Я – профессионал» заявились более 200 студентов

На участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал» подано более 200 тыс. заявок. Об этом рассказали в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться можно будет до 22 ноября. По словам руководителя олимпиады Валерии Касамара,

наибольшей популярностью пользуются такие направления олимпиады как «Экономика», «Психология», «Менеджмент» и «Лечебное дело».

Больше всего на данный момент поступило заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской и Свердловской областей, передает ТАСС.

Первая олимпиада прошла в 2017 году. Ее дипломаты получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также возможность постажироваться в крупнейших компаниях.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский посетовал на то, что современная молодёжь совсем не знает истории родной страны и «их голова забита всякой чушью». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН перечислил меры, которые необходимо применить в системе образования, чтобы исправить эту плачевную ситуацию.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.