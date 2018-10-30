На олимпиаду «Я – профессионал» заявились более 200 студентов

На участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал» подано более 200 тыс. заявок. Об этом рассказали в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться можно будет до 22 ноября. По словам руководителя олимпиады Валерии Касамара,

наибольшей популярностью пользуются такие направления олимпиады как «Экономика», «Психология», «Менеджмент» и «Лечебное дело».

Больше всего на данный момент поступило заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской и Свердловской областей, передает ТАСС.

Первая олимпиада прошла в 2017 году. Ее дипломаты получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также возможность постажироваться в крупнейших компаниях.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский посетовал на то, что современная молодёжь совсем не знает истории родной страны и «их голова забита всякой чушью». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН перечислил меры, которые необходимо применить в системе образования, чтобы исправить эту плачевную ситуацию.