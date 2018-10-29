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На НТВ потрясены самоубийством своего корреспондента Развозжаева

29 Октября 2018 в 14:01
На НТВ потрясены самоубийством своего корреспондента Развозжаева

Телекомпания НТВ прокомментировала гибель своего сотрудника, корреспондента Никиты Развозжаева. В заявлении телеканала говорится, что коллеги «глубоко потрясены случившимся». В сообщении также приносятся соболезнования родным Никиты Развозжаева, передают argumenti.ru.

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Никита Развозжаев покончил с собой, сообщает RT. Он разместил в соцсети «ВКонтакте» прощальное письмо, адресованное родным и близким.

Корреспондент запомнился тем, что во время прямого включения из парка Горького к нему подошел пьяный мужчина и ударил кулаком в лицо. Инцидент произошел 2 августа 2017 года.

 

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