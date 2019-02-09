На Новой Земле введено чрезвычайное положение из-за белых медведей.

На территории Новой земли из-за нашествия белых медведей ввели чрезвычайное положение.

В районе посёлка Белушья Губа насчитали полсотни диких зверей, которые иногда ведут себя агрессивно. Животные заходят в посёлки, проникают в дома. Власти устанавливают дополнительные ограждения в местах прогулок детей в садах, а также организуют доставку людей к местам их работы.

Сложность состоит в том, что медведи уже привыкли к свето-шумовым сигналам и автомобилям, на которых их пытаются отгонять. Отстрел же агрессивных особей запрещен.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил иркутскому губернатору Левченко о запрете охоты на медведя в берлоге.