Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

На Новой Земле введено чрезвычайное положение из-за белых медведей.

9 Февраля 2019 в 19:30
На Новой Земле введено чрезвычайное положение из-за белых медведей.

На территории Новой земли из-за нашествия белых медведей ввели чрезвычайное положение.

В районе посёлка Белушья Губа насчитали полсотни диких зверей, которые иногда ведут себя агрессивно. Животные заходят в посёлки, проникают в дома. Власти устанавливают дополнительные ограждения в местах прогулок детей в садах, а также организуют доставку людей к местам их работы.

Сложность состоит в том, что медведи уже привыкли к свето-шумовым сигналам и автомобилям, на которых их пытаются отгонять. Отстрел же агрессивных особей запрещен.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил иркутскому губернатору Левченко о запрете охоты на медведя в берлоге.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.