Воскресенье
17 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

На Новой Земле готовятся к отмене режима ЧС

17 Февраля 2019 в 16:40
На Новой Земле готовятся к отмене режима ЧС

Местные власти Новой Земле отменят режим ЧС - белые медведи начали уходить из населенных пунктов. Такое заявление сделал Об этом глава администрации городского округа Жиганш Мусин, сообщило ТАСС.

«Массового нашествия медведей нет в пределах населенных пунктов», - сказал Мусин.

Уход полярных хищников от человеческого жилья власти связывают с изменениями погоды.

«Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», - отметил Мусин.

Режим ЧС на Новой Земле планируется отменить уже 19 февраля.

Таким образом, режим ЧС продлится десять дней. Он был введен 9 февраля. Представители власти отметили, что такого массового нашествия белых медведей не было с 1983 года .

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил иркутскому губернатору Левченко о запрете охоты на медведя в берлоге.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.