На Новой Земле готовятся к отмене режима ЧС

Местные власти Новой Земле отменят режим ЧС - белые медведи начали уходить из населенных пунктов. Такое заявление сделал Об этом глава администрации городского округа Жиганш Мусин, сообщило ТАСС.

«Массового нашествия медведей нет в пределах населенных пунктов», - сказал Мусин.

Уход полярных хищников от человеческого жилья власти связывают с изменениями погоды.

«Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», - отметил Мусин.

Режим ЧС на Новой Земле планируется отменить уже 19 февраля.



Таким образом, режим ЧС продлится десять дней. Он был введен 9 февраля. Представители власти отметили, что такого массового нашествия белых медведей не было с 1983 года .

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН напомнил иркутскому губернатору Левченко о запрете охоты на медведя в берлоге.

