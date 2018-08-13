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На недостроенном объекте «Урбан Групп» готовят стройплощадку

13 Августа 2018 в 15:14
На недостроенном объекте «Урбан Групп» готовят стройплощадку
Фото: mreporter.ru

Работы по подготовке строительной площадки первого из недостроенных жилых комплексов «Урбан Групп» - «Видного города» стартовали 13 августа. Также будет сформирован пакет исполнительной и рабочей документации. Работы будут выполнять привлечённые конкурсные управляющие подрядчики.

Планируется, что до конца августа будет отобран генподрядчик. С сентября этого года он займется непосредственно достройкой объекта. В ходе обследования «Видного города» эксперты определят качество выполненных работ, а также необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию.

После подготовки сметы на объем достройки и устранение выявленных дефектов, начнутся работы по достройке и вводу объекта в эксплуатацию.

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