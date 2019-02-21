На «НАШЕСТВИИ»-2019 появится новая сцена

Главное Приключение Года в 2019 году обзаведётся новой сценой. При поддержке одной из самых прогрессивных интернет-радиостанций «ULTRA» в 2019 на фестивале впервые появится площадка «УЛЬТРА» с особенно мощным и актуальным line-up-ом.

По словам организаторов, ожидать зарубежных хэдлайнеров на «НАШЕСТВИИ» не стоит, а вот сэты самых ярких русскоязычных артистов, которые по качеству звука и красочности шоу могут дать фору иностранным коллегами, прогремят во все три дня масштабного open-air – 19, 20 и 21 июля 2019 в Большом Завидове.

Первая тройка коллективов, выступления которых состоятся в рамках «НАШЕСТВИЯ» 2019 на новой сцене «УЛЬТРА», уже известна. В неё войдут Нейромонах Феофан, Anacondaz и Дельфин.

Анонсы новых участников, свежие треки самых ярких представителей альтернативной музыкальной волны и подробности о сцене «УЛЬТРА» ловите в эфире радио «ULTRA» (radioultra.ru). Все подробности о фестивале «НАШЕСВТИЕ» 2019 — на сайте nashestvie.ru, в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.

Напоминаем, в 2019 году «НАШЕСТВИЕ» пройдет в Большом Завидове Тверской области 19, 20 и 21 июля. Заезд на фестиваль начнется за день до официального открытия – 18 июля. Билеты на «Главное приключение года», отмечающее свой 20-й день рождения, доступны уже сейчас на официальном сайте nashestvie.ru.