На «НАШЕСТВИИ-2018» вскоре объявят финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Полуфиналисты Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» завершили выступление в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» на сцене «Высоцкий». В течение двух дней своё творчество на суд зрителей и жюри представляли 50 победителей отборочного тура.

В 20:00 будут объявлены 10 финалистов. Их определит жюри с учётом голосования зрителей. Каждый из десяти победителей сможет записать песню в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы «Vintage Records». Их композиции будут включены в ротацию «НАШЕго Радио». Финалистам предстоит выступить в гала-концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осенью 2018 в российской столице.