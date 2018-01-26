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На НАШЕм Радио пройдут выходные имени Высоцкого

26 Января 2018 в 13:05
На НАШЕм Радио пройдут выходные имени Высоцкого

25 января 2018 года знаковому певцу и поэту эпохи Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. НАШЕ Радио преклоняется перед культурным наследием Владимира Семёновича и объявляет «Выходные имени Высоцкого»!

27 и 28 января Александр Бон будет рассказывать о ключевых событиях из жизни легендарного артиста, раскроет малоизвестные факты и посвятит в интересные подробности. Вспоминаем удивительный творческий путь «кумира XX века»: стихи и песни, роли в кино и театре, друзей и любимых женщин Владимира Высоцкого.

Баллады, «блатные песни», любовная лирика, юмористические песни, песни-сказки, песни-монологи и даже песни от лица неодушевлённых персонажей – вся эта невероятная палитра музыкальных форм ожидает слушателей НАШЕго Радио на протяжении выходных!

Самые известные песни Владимира Высоцкого в исполнении самого автора и НАШих любимых артистов: «Алиса», «Чайф», «Чиж и Ко», Гарика Сукачёва, Юрия Шевчука и многих других.

Не пропустите!

Подробности можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!

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