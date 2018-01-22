На НАШЕм Радио появился ёжик

НАШЕ Радио с радостью сообщает всем слушателям о том, что у нас появился новый член коллектива! Знакомьтесь: теперь в студии радиостанции живет африканский ёж Виктор!

Виктор еще совсем молодой ёжик – ему всего два месяца, однако даже во взрослом возрасте он не вырастет длиннее 15 см и не станет тяжелее 400 грамм. Как и все ежи, африканский ёж относится к хищникам, поэтому умеет и рычать, и фырчать, но живущие в неволе ёжики быстро привязываются к людям и с удовольствием общаются со своими кормильцами.

Конечно, мы не могли не обустроить нашему Вите шикарное жилище: огромный террариум с домиком, фикусом и настоящим игровым комплексом теперь стационарно находится в студии НАШЕго Радио. Питается НАШ ёжик специальным диетическим кормом для ежей, а среди дополнительных атрибутов у него есть камушки для чистки когтей и игрушки. Кстати, наш #ёжВиктор – очень активный питомец и большую часть дня предпочитает проводить в своем игровом колесе или специальной трубе. Правда, день у него пока начинается ночью, но мы будем стараться скорректировать режим дня Виктора.

Ведущие НАШЕго Радио уже составили график дежурств по уходу за Витей! Слушайте эфиры радиостанции и узнавайте подробности о НАШЕм ёжике. Следить за новостями о жизни Вити также можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции по хэштегу #ёжВиктор!