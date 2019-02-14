На МЖД от снега освободили 800 км путей

На борьбу с последствиями сильнейшего снегопада, были задействованы снегоуборочные, пневмообдувочные и снегоочистительные машины. Также снег расчищали около 7 тысяч железнодорожников.
Несмотря на то, что снегопад закончился, усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.
К слову, в Центре организации дорожного движения из-за гололедицы призвали столичных автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. Также возможны серьёзные заторы.
Ранее научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что внезапный снегопад в Москве нельзя считать аномальным.