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На МЖД от снега освободили 800 км путей

14 Февраля 2019 в 10:45
На МЖД от снега освободили 800 км путей
За минувшие сутки рабочие освободили от снега около 800 км путей на Московской железной дороге. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

На борьбу с последствиями сильнейшего снегопада, были задействованы снегоуборочные, пневмообдувочные и снегоочистительные машины. Также снег расчищали около 7 тысяч железнодорожников.

Несмотря на то, что снегопад закончился, усилен контроль над основными объектами железнодорожной инфраструктуры и техники, контактной сети, состоянием пути, организовано круглосуточное дежурство оперативных служб.

К слову, в Центре организации дорожного движения из-за гололедицы призвали столичных автомобилистов, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. Также возможны серьёзные заторы.

Ранее научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что внезапный снегопад в Москве нельзя считать аномальным.

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