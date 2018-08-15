На Москву обрушатся грозовые ливни

В Москве сегодня, 15 августа, может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Об этом заявили в центре погоды «Фобос». Специалисты подчёркивают, что ливни принесут до 20 мм осадков, отмечая, что в августе норма составляет 77 мм, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Между тем, ранее сотрудники МЧС предупредили жителей столичного региона о дождях, грозах и граде, а также усилении ветра до 22 м/с, напоминает Газета.ру. Москвичам рекомендуют отказаться от длительных прогулок, и по возможности переждать непогоду дома или на работе.