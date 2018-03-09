На Москву надвигается очередной снегопад

Синоптики предсказали снегопад в Москве утром 10 марта. По словам специалистов, снег пойдет около девяти утра и будет идти до середины дня 11 марта.Однако осадки не будут интенсивными. В общей сложности выпадет около 3-4 мм, а высота сугробов почти не изменится.при этом температура воздуха составит минус 3 - 5 градусов днем и минус 10 - 12 градусов ночью.