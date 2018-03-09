Суббота
10 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

На Москву надвигается очередной снегопад

9 Марта 2018 в 22:41
На Москву надвигается очередной снегопад
Синоптики предсказали снегопад в Москве утром 10 марта. По словам специалистов, снег пойдет около девяти утра и будет идти до середины дня 11 марта.
Однако осадки не будут интенсивными. В общей сложности выпадет около 3-4 мм, а высота сугробов почти не изменится. 
при этом температура воздуха составит минус 3 - 5 градусов днем и минус 10 - 12 градусов ночью.
Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.