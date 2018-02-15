На Москву надвигается новый снегопад

Сильный снегопад пройдет в Москве в пятницу, субботу и воскресенье. Такой прогноз сделал Росгидромет. По данным синоптиков, за выходные в городе может выпасть до 10 мм осадков, что составляет 28% месячной нормы. В феврале она составляет 36 мм.

Метеорическое ведомство сообщает, что вечером в пятницу выпадет один миллиметр, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести, передает «Интерфакс».

Специалисты рассказали, что столичный регион в конце масленичной недели окажется в теплом секторе западного циклона, в результате температура воздуха подрастет. В ночь на субботу и воскресенье в регионе подморозит до минус 4-6 градусов, днем потеплеет до 1-3 градусов мороза.

По данным столичного метеобюро, с начала месяца в Москве уже выпало 55 мм осадков, это 152% месячной нормы.