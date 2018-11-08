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На МКС перезагрузили сбоивший российский компьютер

8 Ноября 2018 в 14:35
На МКС перезагрузили сбоивший российский компьютер

Компьютер в российском отсеке Международной космической станции успешно перезагружен после сбоя. Об этом сообщил в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин . По его словам, полностью удалось восстановить трехканальную конфигурацию центральной вычислительной машины.

Как напоминает «Свободная пресса», о сбое в работе одного из компьютеров российского сегмента МКС стало известно 6 ноября. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев тогда заверил, что это не скажется на работе космонавтов.

Это было уже третье ЧП в космосе за два с небольшим месяца. 30 августа на МКС произошла утечка воздуха из-за отверстия в корпусе бытового отсека корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции. Российские космонавты восстановили герметичность. 11 октября аварию вскоре после старта потерпела ракета «Союз-ФГ» с ​пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Находившиеся на борту Алексей Овчинин и Ник Хейг совершили вынужденная посадку.

После неудачного старта глава «Роскосмоса» распорядился организовать видеофиксацию процесса сборки ракет на космодроме Байконур. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН раскритиковал такое решение.

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