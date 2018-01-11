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На МКАД в результате ДТП погибли 2 человека

11 Января 2018 в 21:39
На МКАД в результате ДТП погибли 2 человека

Два человека погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей на пересечении МКАД и Ярославского шоссе, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что в результате ДТП один из автомобилей загорелся.

Водители, проезжающие этот участок, сообщают об огромной пробке между съездами на Осташковскую улицу и Ярославское шоссе.

Ярославское шоссе — улица на северо-востоке Москвы в Ярославском районе Северо-Восточного административного округа, главная формирующая магистраль района. Находится между проспектом Мира и платформой Северянин с одной стороны и 94-м км МКАД с другой.  


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