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На МКАД произошло смертельное ДТП

3 Ноября 2018 в 00:07
На МКАД произошло смертельное ДТП

В результате ДТП на 55 километре МКАД один человек погиб, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как уточняется, автомобиль «Renault Logan» допустил наезд на грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала НСН, российская актриса, телеведущая и поп-певица Ольга Бузова попала в ДТП на МКАД. В её автомобиль въехала фура. Сама певица не пострадала, отделавшись лёгкими ушибами, так как грузовой автомобиль шёл на низкой скорости. Однако её Mercedes потребовал серьёзного ремонта.

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