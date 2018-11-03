На МКАД произошло смертельное ДТП

В результате ДТП на 55 километре МКАД один человек погиб, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как уточняется, автомобиль «Renault Logan» допустил наезд на грузовой автомобиль. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщала НСН, российская актриса, телеведущая и поп-певица Ольга Бузова попала в ДТП на МКАД. В её автомобиль въехала фура. Сама певица не пострадала, отделавшись лёгкими ушибами, так как грузовой автомобиль шёл на низкой скорости. Однако её Mercedes потребовал серьёзного ремонта.