Среда
06 марта
USD 65.8
EUR 74.51
Горячие новости

На митинге против реновации в Останкино обнаружили «фейковых» протестующих

6 Марта 2019 в 17:18
На митинге против реновации в Останкино обнаружили «фейковых» протестующих

В протестной акции в Останкино против реновации приняли участие «фейковые» митингующие. Как сообщает Telegram-канал «Караульный» людей специально свозили на акцию.

«Вот Соколовский из «Открытой России» играет роль возмущенного местного жителя, а на прямой вопрос отвечает, что он «гражданин мира»», - отмечается в комментариях к кадрам с акции.

Кроме того, пользователи мессенджера заметили на митинге Алексея Калитвинова, который был сотрудником предвыборного штаба Марии Бароновой, а также помощника муниципального депутата Сергея Цукасова.

О происходящем высказался в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко. По его словам в акции в Останкино принял участие член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, живущий совсем не там, а в районе хамовники.

«Когда актеров массовых сцен свозят на митинги «против» - это уже совсем стыд получается. Предмета протеста нет, но есть профессиональные протестующие. Скоро их кудри примелькаются, и местные начнут их просто бить», - заявил Кононенко.

В протестной акции в Останкино против реновации приняли участие «фейковые» митингующие. Как сообщает Telegram-канал «Караульный» людей специально свозили на акцию.

«Вот Соколовский из «Открытой России» играет роль возмущенного местного жителя, а на прямой вопрос отвечает, что он «гражданин мира»», - отмечается в комментариях к кадрам с акции.

Кроме того, пользователи мессенджера заметили на митинге Алексея Калитвинова, который был сотрудником предвыборного штаба Марии Бароновой, а также помощника муниципального депутата Сергея Цукасова.

О происходящем высказался в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко. По его словам в акции в Останкино принял участие член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, живущий совсем не там, а в районе хамовники.

«Когда актеров массовых сцен свозят на митинги «против» - это уже совсем стыд получается. Предмета протеста нет, но есть профессиональные протестующие. Скоро их кудри примелькаются, и местные начнут их просто бить», - заявил Кононенко.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.