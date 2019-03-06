На митинге против реновации в Останкино обнаружили «фейковых» протестующих

В протестной акции в Останкино против реновации приняли участие «фейковые» митингующие. Как сообщает Telegram-канал «Караульный» людей специально свозили на акцию. «Вот Соколовский из «Открытой России» играет роль возмущенного местного жителя, а на прямой вопрос отвечает, что он «гражданин мира»», - отмечается в комментариях к кадрам с акции. Кроме того, пользователи мессенджера заметили на митинге Алексея Калитвинова, который был сотрудником предвыборного штаба Марии Бароновой, а также помощника муниципального депутата Сергея Цукасова. О происходящем высказался в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко. По его словам в акции в Останкино принял участие член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, живущий совсем не там, а в районе хамовники. «Когда актеров массовых сцен свозят на митинги «против» - это уже совсем стыд получается. Предмета протеста нет, но есть профессиональные протестующие. Скоро их кудри примелькаются, и местные начнут их просто бить», - заявил Кононенко.

В протестной акции в Останкино против реновации приняли участие «фейковые» митингующие. Как сообщает Telegram-канал «Караульный» людей специально свозили на акцию.



«Вот Соколовский из «Открытой России» играет роль возмущенного местного жителя, а на прямой вопрос отвечает, что он «гражданин мира»», - отмечается в комментариях к кадрам с акции.

Кроме того, пользователи мессенджера заметили на митинге Алексея Калитвинова, который был сотрудником предвыборного штаба Марии Бароновой, а также помощника муниципального депутата Сергея Цукасова.

О происходящем высказался в своем Telegram-канале журналист Максим Кононенко. По его словам в акции в Останкино принял участие член политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, живущий совсем не там, а в районе хамовники.

«Когда актеров массовых сцен свозят на митинги «против» - это уже совсем стыд получается. Предмета протеста нет, но есть профессиональные протестующие. Скоро их кудри примелькаются, и местные начнут их просто бить», - заявил Кононенко.