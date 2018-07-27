На месте съемочной площадки «Дома-2» построят дорогу

Владельца земельного участка в Новой Москве, где снимают шоу «Дом-2», уведомили об изъятии земли. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

На месте съемочного павильона, который обошелся производителям реалити-шоу в 50 млн. долларов, будет проложена дорога из Саларьево в Марьино. Столичные власти уточнили, что участок выбирался так, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта.

Как пишет Газета.ру, единственная площадка, через которую проходит трасса, — это земли и нежилые строения одной из компаний. Собственнику предложат денежную компенсацию или другой участок земли.