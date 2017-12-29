На месте Порошенко Саакашвили покончил бы с собой

Почти половина украинцев хочет импичмента президента Украины Петра Порошенко, заявил Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

«Это катастрофа для любой власти. <…> Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента», — подчеркнул он, отметив, что на месте Порошенко покончил бы с собой. Об этом сообщает РИА «Новости».

10 дней назад экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку. Опальный политик уверен, что нынешний глава государства станет самым большим разочарованием украинцев.

По словам Саакашвили, уже сегодня более половины жителей страны не доверяют Порошенко, потому что тот не борется с коррупцией, а, наоборот, ради собственной выгоды готов лгать и манипулировать.