На месте крушения Ан-148 окончены поисковые работы

МЧС и Следственный комитет заявили о завершении поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.



Глава МЧС Владимир Пучков поручил оставить на месте три мобильные группы, остальная техника и контингент из Раменского будет выведен.

В МЧС отметили, что за время проведения операции была обследована территория в 50 га, на которой обнаружили больше 4700 обломков самолета, а также останки погибших, генетическая экспертиза которых продолжается, пишет RT.

Ранее на месте катастрофы были найдены оба «черных ящика». Как показала расшифровка речевого самописца, в последний момент перед катастрофой в кабине пилотов были слышны ругань и крики.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва-Орск, упал через несколько минут после взлета из «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.