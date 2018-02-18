Воскресенье
18 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

На месте крушения Ан-148 окончены поисковые работы

18 Февраля 2018 в 13:44
На месте крушения Ан-148 окончены поисковые работы

МЧС и Следственный комитет заявили о завершении поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Глава МЧС Владимир Пучков поручил оставить на месте три мобильные группы, остальная техника и контингент из Раменского будет выведен.

В МЧС отметили, что за время проведения операции была обследована территория в 50 га, на которой обнаружили больше 4700 обломков самолета, а также останки погибших, генетическая экспертиза которых продолжается, пишет RT.

Ранее на месте катастрофы были найдены оба «черных ящика». Как показала расшифровка речевого самописца, в последний момент перед катастрофой в кабине пилотов были слышны ругань и крики.

Пассажирский самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва-Орск, упал через несколько минут после взлета из «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.