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На мексиканском пароме с туристами прогремел взрыв

21 Февраля 2018 в 22:52

На борту туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен прогремел взрыв, сообщила РИА «Новости» почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
Пострадали 13 человек.

Уточняется, что паром курсирует между островом Косумель и Плайей.

Вероятно, инцидент произошел из-за технического сбоя.

Плайя-дель-Кармен — город и административный центр муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо. Город расположен посередине туристической зоны Ривьеры-Майя на берегу Карибского моря. Главная статья экономики — туризм. Третий по величине город штата после Канкуна и Четумаля.


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