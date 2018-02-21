На мексиканском пароме с туристами прогремел взрыв

На борту туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен прогремел взрыв, сообщила РИА «Новости» почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

Пострадали 13 человек.

Уточняется, что паром курсирует между островом Косумель и Плайей.

Вероятно, инцидент произошел из-за технического сбоя.

Плайя-дель-Кармен — город и административный центр муниципалитета Солидаридад в мексиканском штате Кинтана-Роо. Город расположен посередине туристической зоны Ривьеры-Майя на берегу Карибского моря. Главная статья экономики — туризм. Третий по величине город штата после Канкуна и Четумаля.





