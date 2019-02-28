На матчи чемпионата России по футболу будут пускать по паспорту болельщика. Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, благодаря его введению во время чемпионата мира по футболу, который прошёл минувшим летом в России, не было совершено серьезных правонарушений. Он уточнил, что система идентификации личности используется в некоторых европейских странах для того, чтобы не пускать на стадионы нарушителей общественного порядка.

Между тем, ранее в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что прошедший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу показал, что интерес к России, к нашей культуре, природе и историческим памятникам огромен. Именно поэтому, по словам главы государства, необходимо продумать развитие электронной визы, а также значительно упростить процедуру её оформления для иностранных туристов.

Напомним, с ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин выступил в Гостином дворе 20 февраля.