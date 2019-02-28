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На матчи чемпионата России по футболу будут пускать по паспорту болельщика

28 Февраля 2019 в 19:49
На матчи чемпионата России по футболу будут пускать по паспорту болельщика

На матчи чемпионата России по футболу будут пускать по паспорту болельщика. Как отметил глава МВД Владимир Колокольцев, благодаря его введению во время чемпионата мира по футболу, который прошёл минувшим летом в России, не было совершено серьезных правонарушений. Он уточнил, что система идентификации личности используется в некоторых европейских странах для того, чтобы не пускать на стадионы нарушителей общественного порядка.

Между тем, ранее в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что прошедший минувшим летом в России чемпионат мира по футболу показал, что интерес к России, к нашей культуре, природе и историческим памятникам огромен. Именно поэтому, по словам главы государства, необходимо продумать развитие электронной визы, а также значительно упростить процедуру её оформления для иностранных туристов.

Напомним, с ежегодным посланием Федеральному собранию Владимир Путин выступил в Гостином дворе 20 февраля.

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