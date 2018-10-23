На Марсе обнаружили кислород для жизни

Американские учёные заявили, что жизнь на Марсе возможна. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского технологического института в Пасадене. По их мнению, достаточное количество кислорода может находиться в «пересоленных» ручьях. В них, как утверждают исследователи, смогут выжить микробы и многоклеточные существа, сообщают « Известия ».

Схожие условия есть и на Земле в кислотных и щелочных озёрах. Там уже живут микроорганизмы.

Ранее депутат Госдумы, Герой РФ, лётчик-космонавт Максим Сураев в эфире НСН рассказал, что совместная с Китаем орбитальная станция будет выгодна и для Москвы, и для Пекина.