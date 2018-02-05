На Мальдивах введено чрезвычайное положение

Министр по правовым вопросам Мальдивзаявила, что президент страныофициально объявил о введении с сегодняшнего дня в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней, передает Синьхуа.Это решение принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам. Среди них есть экс-президент страны Мохамед Нашид. После этого появилась информация о возможном импичменте действующего президента. В столице республики произошли столкновения между оппозицией и полицией.Мальдивская Республика — государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии. Столица — город Мале.58-летний Абдула Ямин Абдул Гаюм — президент Мальдивской республики с 17 ноября 2013 года.