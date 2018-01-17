Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Горячие новости

На лучшие проекты благоустройства малых городов выделят пять млрд рублей

17 Января 2018 в 18:55
На лучшие проекты благоустройства малых городов выделят пять млрд рублей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений заявил, что на лучшие проекты благоустройства поселений выделят пять миллиардов рублей.

«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что в рамках совета по развитию местного самоуправления было решено провести конкурс на лучшие проекты и практики благоустройства.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.