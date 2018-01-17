На лучшие проекты благоустройства малых городов выделят пять млрд рублей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений заявил, что на лучшие проекты благоустройства поселений выделят пять миллиардов рублей.



«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее, буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что в рамках совета по развитию местного самоуправления было решено провести конкурс на лучшие проекты и практики благоустройства.