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На Кубани завели уголовное дело после нападения львицы на девочку

29 Октября 2018 в 08:05
На Кубани завели уголовное дело после нападения львицы на девочку

В Успенском районе Краснодарского края во время циркового представления львица набросилась на четырехлетнюю девочку. Хищник порвал ограждение и схватил девочку за голову. Ребенок был доставлен в больницу с рваными ранами лица и другими повреждениями, где был прооперирован. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии. Следователи, занимающиеся изучением обстоятельств нападения, завели уголовное дело, пишет Ura.ru.

Отметим, что оценку действиям всех, кто должен был обеспечить безопасность зрителей, во время циркового представления следователям еще предстоит дать.

Напомним, ранее телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН посоветовал москвичам не вступать в контакт с незнакомыми лисами. По его словам, если какая-то незнакомая лиса виляет хвостом, стремится к контакту и ведет себя неадекватно, то, скорее всего, нужно подозревать бешенство.
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