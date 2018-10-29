На Кубани завели уголовное дело после нападения львицы на девочку

В Успенском районе Краснодарского края во время циркового представления львица набросилась на четырехлетнюю девочку. Хищник порвал ограждение и схватил девочку за голову. Ребенок был доставлен в больницу с рваными ранами лица и другими повреждениями, где был прооперирован. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии. Следователи, занимающиеся изучением обстоятельств нападения, завели уголовное дело, пишет Ura.ru.

Отметим, что оценку действиям всех, кто должен был обеспечить безопасность зрителей, во время циркового представления следователям еще предстоит дать.