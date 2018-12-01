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На Кубани из снежного затора спасли шесть автобусов с детьми

1 Декабря 2018 в 15:32
На Кубани из снежного затора спасли шесть автобусов с детьми

Непогода существенно осложнила обстановку на дорогах Кубани. Из-за обильных снегопадов на востоке края более 700 автомобилей оказались заблокированными на трассе.

В Павловском, Гулькевичском, Новокубанском районах и Армавире главы муниципалитетов организовали оперативные штабы и пункты обогрева, где оказывают необходимую помощь водителям, оказавшимся в снежном плену.

Ночью и утром на трассах работали спасатели. В первую очередь они эвакуировали шесть автобусов с детьми. Уже к полуночи все они были доставлены в пункты обогрева в Новокубанким и Курганенском районах.

Всего в пункты обогрева спасателями было эвакуировано 245 человек, в том числе 89 детей. Также были организованы мобильные пункты обогрева, пишет ТАСС.

Сильная метель и снегопады наблюдаются в Краснодарском крае уже несколько дней. В пятницу из-за мороза, снега и ветра стало невозможно проехать по некоторым участкам трасс, в том числе федерального значения – «Дон» и «Кавказ».

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