На Крымском мосту начали укладывать рельсы

Строители начали укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба транспортного перехода. Как отмечает КИА , будет создан бесстыковой путь, который позволит передвигаться поездам плавно и бесшумно.

На мост железная дорога вышла с уже готового участка путей со стороны Тамани. Они строятся в рамках развития мощностей Азово-Черноморского бассейна в районе морского порта Тамань. Пассажирские поезда будут следовать по мосту со скоростью 120 км/ч, грузовые - 80 км/ч.