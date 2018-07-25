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На Крымском мосту начали укладывать рельсы

25 Июля 2018 в 20:11
На Крымском мосту начали укладывать рельсы

Строители начали укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба транспортного перехода. Как отмечает КИА, будет создан бесстыковой путь, который позволит передвигаться поездам плавно и бесшумно.

На мост железная дорога вышла с уже готового участка путей со стороны Тамани. Они строятся в рамках развития мощностей Азово-Черноморского бассейна в районе морского порта Тамань. Пассажирские поезда будут следовать по мосту со скоростью 120 км/ч, грузовые - 80 км/ч.

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