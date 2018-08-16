Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

На Крите совершил экстренную посадку самолет

16 Августа 2018 в 23:15
На Крите совершил экстренную посадку самолет

Самолет немецкой авиакомпании «Condor» с 270 пассажирами на борту, летевший из египтеской Хургады в Дюсседьдорф (Германия), совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, передает РИА «Новости».

Экипаж и пассажиры были экстренно эвакуированы. Ведется проверка лайнера.

Condor Airlines (Condor Flugdienst) — немецкая авиакомпания, выполняющая полёты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Её основная база — аэропорт Франкфурта; второй хаб — Мюнхен. Штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен), с дополнительным офисом в городе Оберурзель (та же земля). Собственником авиакомпании является Thomas Cook Group.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.