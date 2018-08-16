На Крите совершил экстренную посадку самолет

Самолет немецкой авиакомпании «Condor» с 270 пассажирами на борту, летевший из египтеской Хургады в Дюсседьдорф (Германия), совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, передает РИА «Новости».

Экипаж и пассажиры были экстренно эвакуированы. Ведется проверка лайнера.

Condor Airlines (Condor Flugdienst) — немецкая авиакомпания, выполняющая полёты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Её основная база — аэропорт Франкфурта; второй хаб — Мюнхен. Штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен), с дополнительным офисом в городе Оберурзель (та же земля). Собственником авиакомпании является Thomas Cook Group.